У Киргизстані заявили про зникнення президента і закривають кордон

Рада безпеки Киргизстану заявила, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо. Прийнято рішення закрити кордон.
Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".
Заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв заявив, що пропав і прем'єр-міністр.
"Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон", - сказав він.
Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні.
"Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається", - заявив він.
Нагадаємо, парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента.
Як писало РБК-Україна, в Киргизcтані спалахнули мітинги незгоди з результатами парламентських виборів.
ЦВК не визнала результати виборів і в Киргизстані повинні призначити повторні парламентські вибори.