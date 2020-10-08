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У Киргизстані заявили про зникнення президента і закривають кордон

Новость на русском → Бішкек, Четвер 08 жовтня 2020 10:57
У Киргизстані заявили про зникнення президента і закривають кордон Фото: Сооронбай Жеенбеков (cloop.kg)
Автор: Анастасия Рокитна

Рада безпеки Киргизстану заявила, що місцезнаходження президента країни Сооронбая Жеенбекова невідомо. Прийнято рішення закрити кордон.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Захід".

Заступник голови Ради безпеки країни Омурбек Суваналієв заявив, що пропав і прем'єр-міністр.

"Місцезнаходження президента Киргизстану Сооронбая Жеенбекова і прем'єр-міністра Кубатбека Боронова невідомо. З метою безпеки прийнято рішення закрити кордон", - сказав він.

Чиновник каже, що перші особи країни не з'являлися на публіці з початку протестів в країні.

"Посадові особи, які покинули робочі місця, знаходяться в конспіративних місцях. Сказати точно, де, ми не можемо, багато хто з них ховається", - заявив він.

Нагадаємо, парламент Киргизстану запустив процедуру імпічменту президента.

Як писало РБК-Україна, в Киргизcтані спалахнули мітинги незгоди з результатами парламентських виборів.

ЦВК не визнала результати виборів і в Киргизстані повинні призначити повторні парламентські вибори.

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