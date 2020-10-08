В Киргизии заявили о пропаже президента и закрывают границу

Совет безопасности Киргизии заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Принято решение закрыть границу.

Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".

Заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что пропал и премьер-министр.

"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал он.

Чиновник говорит, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестов в стране.

"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются", - заявил он.

Напомним, парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента.

Как писало РБК-Украина, в Киргизии вспыхнули митинги несогласия с результатами парламентских выборов.

ЦИК не признал результаты выборов и в Киргизии должны назначить повторные парламентские выборы.