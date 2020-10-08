В Киргизии заявили о пропаже президента и закрывают границу
Совет безопасности Киргизии заявил, что местонахождение президента страны Сооронбая Жээнбекова неизвестно. Принято решение закрыть границу.
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад".
Заместитель главы Совета безопасности страны Омурбек Суваналиев заявил, что пропал и премьер-министр.
"Местонахождение президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова и премьер-министра Кубатбека Боронова неизвестно. В целях безопасности принято решение закрыть границу", - сказал он.
Чиновник говорит, что первые лица страны не появлялись на публике с начала протестов в стране.
"Должностные лица, которые покинули рабочие места, находятся в конспиративных местах. Сказать точно, где, мы не можем, многие из них скрываются", - заявил он.
Напомним, парламент Киргизии запустил процедуру импичмента президента.
Как писало РБК-Украина, в Киргизии вспыхнули митинги несогласия с результатами парламентских выборов.
ЦИК не признал результаты выборов и в Киргизии должны назначить повторные парламентские выборы.