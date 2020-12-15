У Києві закрили на вхід дві центральні станції метро. Мова йде про станції метро "Майдан Незалежності" та "Хрещатик",

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Вихід зі станції "Хрещатик" можливий лише на вулиці Городецького та Інститутську.

"Станції "Хрещатик" і "Майдан Незалежності" зачинено на вхід. Пересадочний вузол та вихід зі станцій працюють у звичайному режимі", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, в цей час на Майдані проходить масштабна акція протестів представників руху SaveФОП. Уже між правоохоронцями та мітингувальниками були сутички. Учасники акції протесту вимагають від поліції повернути палатки, які вони хотіли встановити на Майдані.

У зв'язку з масовою акцією патрульна поліція повідомила про перекриття руху транспорту на вулиці Хрещатик.

Кореспондент РБК-Україна повідомив, що "швидка" забрала декількох постраждалих в ході протесту. Також правоохоронці повідомили, що з їх сторони постраждали 50 осіб.

Масштабна акція протесту починалась під стінами Верховної ради, яка сьогодні проводить засідання.