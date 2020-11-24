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У Києві повідомили про замінування центральної станції метро

Автор: Анастасия Рокитна

У Києві повідомили про замінування станції метро "Хрещатик". Невідомий залишив повідомлення.

Про це повідомляє прес-служба Київської міської державної адміністрації.

У КМДА зазначили, що надійшов анонімний дзвінок про мінування.

"Станцію "Хрещатик" та пересадку зачинено на вхід та вихід", - йдеться у повідомленні.

Три дні тому повідомляли про мінування цієї ж станції метро. Цю інформацію перевірили, вибухонебезпечних предметів не виявили. Станцію відкрили для пасажирів.

Також минулого тижня "замінували" будівлю Київської міської державної адміністрації. З приміщень евакуювали 1350 осіб. Після прибуття поліцейських і співробітників профільних служб будівлю перевірили на наявність вибухонебезпечних предметів.

Нагадаємо, Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

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