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В Україні хочуть конфіскувати майно за псевдомінування

Новость на русском → Україна, Середа 04 листопада 2020 13:05
В Україні хочуть конфіскувати майно за псевдомінування Фото: кінолог з собакою (Віталій Носач/РБК-Україна)
Автор: Юлія Струк

Верховна рада планує посилити покарання за неправдиве мінування. Нардепи прийняли за основу відповідний законопроект №3911, яким передбачена можливість конфіскації майна.

Про це повідомляє РБК-Україна.

"За" проголосували 235 парламентаріїв.

Проектом вносяться зміни до статті 259 Кримінального кодексу. Завідомо неправдиве повідомлення про підготовку вибуху, підпалу або інших дій, які можуть спричинити загибель людей або інші тяжкі наслідки, планують карати позбавленням волі від 2 до 6 років з конфіскацією майна.

На цей час конфіскація не передбачена.

Крім того, за "мінування" об'єктів критичної інфраструктури, будівель органів влади, лікарень і шкіл, або якщо таке повідомлення призвело до тяжких наслідків або зафіксоване повторно, загрожує позбавлення волі на строк від 4 до 8 років з конфіскацією.

Нагадаємо, даний проект закону Кабмін підтримав ще в середині липня.

Як писало РБК-Україна, на початку жовтня правоохоронці затримали чоловіка, який повідомив про замінування усіх електростанцій України. Він вимагав передати йому один мільярд доларів за вказаною адресою.

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