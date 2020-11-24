В Киеве сообщили о заминировании центральной станции метро

В Киеве сообщили о заминировании станции метро "Крещатик". Неизвестный оставил сообщение.

Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской государственной администрации.

В КГГА отметили, что поступил анонимный звонок о минировании.

"Станция "Крещатик" и пересадка закрыты на вход и выход", - говорится в сообщении.

Три дня назад сообщали о минировании этой же станции метро. Эту информацию проверили, взрывоопасных предметов не обнаружили. Станцию открыли для пассажиров.

Также на прошлой недели "заминировали" здание Киевской городской государственной администрации. Из помещений эвакуировали 1350 человек. После прибытия полицейских и сотрудников профильных служб здание проверили на наличие взрывоопасных предметов.

Напомним, Верховная рада планирует ужесточить наказание за ложное минирование. Нардепы приняли за основу соответствующий законопроект №3911, которым предусмотрена возможность конфискации имущества.