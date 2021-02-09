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У Києві через снігопад задіяли БТР

Новость на русском → Київ, Вівторок 09 лютого 2021 13:56
У Києві через снігопад задіяли БТР Фото: снігопад (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасія Рокитна

Сильний снігопад у Києві заблокував рух транспорту в місті. Для ліквідації наслідків задіяли бронетранспортери та трактори.

Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Повідомляється, що через снігопади і морозну погоду на окремих ділянках автодоріг міста виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту.

Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксировувати їх на рівну ділянку дороги.

Крім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі і трактор.

Фото: задіяні БТР (kyiv.npu.gov.ua)

Зазначимо, вже другу добу у Києві йдуть сильні снігопади, які супроводжуються хуртовинами та морозами.

Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.

РБК-Україна писало, що у Києві снігопад триває більше 36 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.

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У Києві через снігопад задіяли БТР
У Києві через снігопад задіяли БТР
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