У Києві через снігопад задіяли БТР
Сильний снігопад у Києві заблокував рух транспорту в місті. Для ліквідації наслідків задіяли бронетранспортери та трактори.
Повідомляється, що через снігопади і морозну погоду на окремих ділянках автодоріг міста виникли снігові замети та ожеледиця, що ускладнило рух автотранспорту.
Правоохоронці виїжджають на місця подій, де допомагають водіям витягати транспортні засоби із снігових заметів і відбуксировувати їх на рівну ділянку дороги.
Крім цього, поліцейські допомагають розчищати сніг на території навчальних закладів столиці. Для рятувальних заходів задіяні бронетранспортери, автомобілі і трактор.
Зазначимо, вже другу добу у Києві йдуть сильні снігопади, які супроводжуються хуртовинами та морозами.
Нагадаємо, у Києві за дві доби випало 30 сантиметрів снігу. Спецтехніка продовжує працювати, за вчора вивезли 350 тонн снігу.
РБК-Україна писало, що у Києві снігопад триває більше 36 годин. Розчищене швидко засипає знову, на дорогах міста утворився транспортний колапс.