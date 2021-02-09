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В Киеве из-за снегопада задействовали БТР

Новина українською → Киев, Вторник 09 февраля 2021 13:56
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР Фото: снегопад (kyiv.npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

Сильный снегопад в Киеве заблокировал движение транспорта в городе. Для ликвидации последствий задействовали бронетранспортеры и тракторы.

Об этом сообщает пресс-служба полиции Киева.

Сообщается, что из-за снегопадов и морозной погоды на отдельных участках автодорог города возникли снежные заносы и гололедица, что затруднило движение автотранспорта.

Правоохранители выезжают на места происшествий, где помогают водителям вытаскивать транспортные средства из снежных заносов и отбуксировать их на ровный участок дороги.

Кроме этого, полицейские помогают расчищать снег на территории учебных заведений столицы. Для спасательных мероприятий задействованы бронетранспортеры, автомобили и трактор.

Фото: задействованы БТР (kyiv.npu.gov.ua)

Отметим, что уже вторые сутки в Киеве идут сильные снегопады, которые сопровождаются метелями и морозами.

Напомним, в Киеве за двое суток выпало 30 сантиметров снега. Спецтехника продолжает работать, за вчера вывезли 350 тонн снега.

РБК-Украина писало, что в Киеве снегопад продолжается более 36 часов. Расчищенное быстро засыпает снова, на дорогах города образовался транспортный коллапс.

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В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
В Киеве из-за снегопада задействовали БТР
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