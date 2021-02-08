У Києві протестують під "Парковим", де проходить форум "Україна 30"

У Києві влаштували акцію протесту через закриття телеканалів Newsone, "112 Україна" та ZIK. Люди протестують біля конгресно-виставкового центру "Парковий", де зараз проходить форум "Україна 30".
Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.
Учасники мітингу виступають проти закриття телеканалів Newsone, ZIK та "112 Україна".
У прес-службі патрульної поліції Києва повідомили, що рух по Парковій дорозі обмежено від алеї Героїв Крут, у зв'язку з проведенням мітингу.
Наразі ситуація спокійна, проходить мирний протест.
Разом з тим, зараз проходить міжнародний форум "Україна 30". Він проходить в КВЦ "Парковий".
Як відомо, минулого тижня були введені санкції проти нардепа Тараса Козака. Разом з тим були закриті телеканали Newsone, "112 Україна" та ZIK. У Мінкульті назвали ці канали представниками російської пропаганди в Україні.
Нагадаємо, раніше міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що низка українських ЗМІ фінансуються Росією, в тому числі, за гроші, зароблені на окупованому Донбасі. Він також назвав таку ситуацію неприпустимою.
Крім того, Аваков підкреслив, що Віктор Медведчук, якого пов'язують з вищевказаними телеканалами, буде відповідати за свою "історичну роль" у подіях на Донбасі