В Киеве протестуют под "Парковым", где проходит форум "Украина 30"

В Киеве устроили акцию протеста из-за закрытия телеканалов Newsone, "112 Украина" и ZIK. Люди протестуют возле конгрессно-выставочного центра "Парковый", где сейчас проходит форум "Украина 30".
Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.
Участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и "112 Украина".
В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.
Отметим, на плакатах протестующих написано: "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова" и другие.
Сейчас ситуация спокойная, проходит мирный протест.
Вместе с тем, сейчас проходит международный форум "Украина 30". Он проходит в КВЦ "Парковый".
Как известно, на прошлой неделе были введены санкции против нардепа Тараса Козака. Вместе с тем были закрыты телеканалы Newsone, "112 Украина" и ZIK. В Минкульте назвали эти каналы представителями российской пропаганды в Украине.
Напомним, ранее министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что ряд украинских СМИ финансируются Россией, в том числе, за деньги, заработанные на оккупированном Донбассе. Он также назвал такую ситуацию недопустимой.
Кроме того, Аваков подчеркнул, что Виктор Медведчук, которого связывают с вышеуказанными телеканалами, будет отвечать за свою "историческую роль" в событиях на Донбассе