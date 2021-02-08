В Киеве протестуют под "Парковым", где проходит форум "Украина 30"

Участники митинга выступают против закрытия телеканалов Newsone, ZIK и "112 Украина".

Фото: протест в Киеве (РБК-Украина)

В пресс-службе патрульной полиции Киева сообщили, что движение по Парковой дороге ограничено от аллеи Героев Крут, в связи с проведением митинга.

Отметим, на плакатах протестующих написано: "Вместо коррупции Зе закрыл каналы", "Ким Чен Зе", "Конец свободы слова" и другие.

Сейчас ситуация спокойная, проходит мирный протест.

Вместе с тем, сейчас проходит международный форум "Украина 30". Он проходит в КВЦ "Парковый".

Как известно, на прошлой неделе были введены санкции против нардепа Тараса Козака. Вместе с тем были закрыты телеканалы Newsone, "112 Украина" и ZIK. В Минкульте назвали эти каналы представителями российской пропаганды в Украине.