В Києві сталося ДТП через негоду, є жертва

У Києві на вулиці Ентузіастів сталася смертельна дорожньо-транспортна пригода. Водій під час ожеледиці не впорався з керуванням і автомобіль занесло в дерево.

Про це повідомляє dtp.kiev.ua.

Як повідомляється, одна людина загинула, постраждалих госпіталізували. На місці працюють рятувальники ДСНС, "швидка допомога" і поліція.

Також dtp.kiev.ua повідомило про ДТП з постраждалими на проспекті Перемоги.

Зазначимо, у Києві значно погіршилась погода. Вчора у місті почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід.

Нагадаємо, у Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту.

Як писало РБК-Україна, згідно з прогнозом синоптиків, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.

Наразі синоптики повідомляють про ожеледицю на дорогах. Рятувальники просять водії бути обачними.