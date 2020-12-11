У Києві ввели оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту

У Києві введено оперативне положення на всіх маршрутах громадського транспорту. Його ввели через складні погодні умови.

Про це повідомляє "Київпастранс".

Оперативне положення - це курсування з відхиленням від графіка руху, уточнили у службі.

Крім того, у столиці призупинив роботу міський фунікулер. Теж через негоду.

Зазначимо, вчора ввечері у Києві почався дощ, а через низьку температуру вода на дорогах та тротуарах відразу перетворилася на лід. Через ожеледицю у столиці спостерігалося збільшення кількості ДТП.

Також РБК-Україна писало, що через ожеледицю Київ скували затори. Через ускладнення погодних умов все місто зупинилося.

Нагадаємо, згідно з прогнозом синоптиків, позитивні зміни настануть уже 14-15 грудня, а поки що доведеться потерпіти погоду з дощем і вітром 7-12 метрів на секунду.