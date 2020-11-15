У Києві поліція застосувала сльозогінний газ під час затримання

У Києві на вулиці Смілянській двоє нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів. Правоохоронці їх затримали.
Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.
Під час затримання чоловіки намагалися вчинити напад на правоохоронці, повідомляє прес-служба поліції.
"Інспекторам натомість довелося застосувати спецзасоби - газ дратівливої дії та кайданки", - йдеться у повідомленні.
Затриманих осіб доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на чоловіків склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.
Затриманих передали слідчому для надання правової кваліфікації діям чоловіків.
Нагадаємо, у Києві сталась стрілянина на вулиці Героїв Космосу, в ході якої отримав поранення поліцейський. Поліція відкрила два кримінальні провадження.
Екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього сталась стрілянина. Пасажир вистрілив у поліцейського. Той отримав три поранення. У відповідь відкрила вогонь поліція