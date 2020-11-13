Перестрілка в Києві: поліція відкрила дві справи

У Києві сталась стрілянина на вулиці Героїв Космосу, в ході якої отримав поранення поліцейський. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Про це повідомляє прес-служба поліції.

Відомості про подію внесені до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею 348 (Посягання на життя працівника правоохоронного органу) та ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю) Кримінального кодексу України.

Як відомо, сьогодні вночі екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього сталась стрілянина. Пасажир вистрілив у поліцейського. Той отримав три поранення. У відповідь відкрила вогонь поліція.

Крім того, в Києві сталася дорожньо-транспортна пригода між двома автомобілями, після чого один з авто влетіло в зупинку громадського транспорту. За попередніми даними, мінімум одна жінка загинула, ще три людини постраждали.

Раніше РБК-Україна писало, що в Києві на Майдані Незалежності спецназ провів операцію із затримання злочинців, були чутні постріли.