ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Промокоды
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві поліція застосувала сльозогінний газ під час затримання

Новость на русском → Київ, Неділя 15 листопада 2020 14:16
У Києві поліція застосувала сльозогінний газ під час затримання Фото: поліцейська (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

У Києві на вулиці Смілянській двоє нетверезих чоловіків відривали дзеркала у припаркованих автомобілів. Правоохоронці їх затримали.

Про це повідомляє прес-служба патрульної поліції.

Під час затримання чоловіки намагалися вчинити напад на правоохоронці, повідомляє прес-служба поліції.

"Інспекторам натомість довелося застосувати спецзасоби - газ дратівливої дії та кайданки", - йдеться у повідомленні.

Затриманих осіб доставили до Солом'янського управління поліції. За вчинені правопорушення на чоловіків склали адмінматеріали за ст. 185 (Злісна непокора працівникам поліції), ст. 173 (Дрібне хуліганство) КУпАП.

Затриманих передали слідчому для надання правової кваліфікації діям чоловіків.

Нагадаємо, у Києві сталась стрілянина на вулиці Героїв Космосу, в ході якої отримав поранення поліцейський. Поліція відкрила два кримінальні провадження.

Екіпаж патрульної поліції зупинив автівку через порушення правил дорожнього руху. Після цього сталась стрілянина. Пасажир вистрілив у поліцейського. Той отримав три поранення. У відповідь відкрила вогонь поліція

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події слезоточивый газ полиция
NEWS
Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
Дмитро Левицькийредактор стрічки новин Зеленський мерам-порушникам: продовжите грати у добрих поліцейських - програємо всі
DAILY
Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Трамп не здається. Чи зможе Байден втримати перемогу і що буде далі