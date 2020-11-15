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В Киеве полиция применила слезоточивый газ во время задержания

Новина українською → Киев, Воскресенье 15 ноября 2020 14:16
В Киеве полиция применила слезоточивый газ во время задержания Фото: полицейская (npu.gov.ua)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве на улице Смелянской двое нетрезвых мужчин отрывали зеркала у припаркованных автомобилей. Правоохранители их задержали.

Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

Во время задержания мужчины пытались совершить нападение на правоохранителя, сообщает пресс-служба полиции.

"Инспекторам пришлось применить спецсредства - газ раздражающего воздействия и наручники", - говорится в сообщении.

Задержанных лиц доставили в Соломянское управление полиции. За совершенные правонарушения на мужчин составили админматериалы по ст. 185 (Злостное неповиновение сотрудникам полиции), ст. 173 (Мелкое хулиганство).

Задержанных передали следователю для предоставления правовой квалификации действиям мужчин.

Напомним, в Киеве произошла стрельба на улице Героев Космоса, в ходе которой получил ранения полицейский. Полиция открыла два уголовных производства.

Экипаж патрульной полиции остановил автомобиль за нарушение правил дорожного движения. После этого произошла стрельба. Пассажир выстрелил в полицейского. Тот получил три ранения. В ответ полиция открыла огонь

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