В Києві антирекорд по коронавірусу: вперше більше 600 нових випадків

В Києві виявили 631 новий випадок коронавірусу. Це є найбільше число за весь час пандемії.

Про це свідчать дані карти Ради національної безпеки та оборони.

З початку пандемії в Києві виявили 32 500 випадків COVID-19. Місто є антилідером за кількістю заражень.

За добу в Києві померли 15 людей від коронавірусу та 189 осіб одужали.

Загалом ситуація з коронавірусом в Україні погіршується. Сьогодні добовий приріст випадків вперше перевищив 7 тисяч.

Новина доповнюється...