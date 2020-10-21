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У Києві в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 сталися два самогубства за тиждень

Новость на русском → Київ, Середа 21 жовтня 2020 21:43
У Києві в лікарнях для пацієнтів з COVID-19 сталися два самогубства за тиждень Фото: дівчина в масці (pixabay.com)
Автор: РБК-Україна

У Києві в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом відбулися два самогубства за тиждень. За цим інцидентів поліція відкрила кримінальні провадження.

Про це в коментарі РБК-Україна повідомила прес-секретар прокуратури Києва Надія Максимець.

За її словами, обидва загиблих перебували в інфекційних відділеннях двох столичних лікарень.

Жінка, яка перебувала на лікуванні в Олександрівській лікарні, вистрибнула з вікна 4 поверху. Отримані нею травми були несумісні з життям.

"За словами свідків, жінка перед тим як зістрибнути поводилася емоційно неадекватно", - додала Максимець.

20 жовтня повідомлення про самогубство надійшло з Київської міської клінічної лікарні №8. Так, з 4 поверху вистрибнув 68-річний чоловік.

За цими фактами порушено кримінальне виробництво за ч. 1 ст. 115 КК - умисне вбивство з відміткою самогубство.

На даний момент поліція встановлює обставини і можливі причини трагічних випадків.

Зазначимо, що це вже друга хвиля дивних самогубств у столиці. наприкінці вересня також загинули кілька пацієнтів, у яких був діагностований коронавірус.

Нагадаємо, за минулу добу в Україні коронавірусом заразилися 6719 людина. Найбільше випадків у Харківській, Одеській областях і в Києві.

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