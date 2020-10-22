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В Киеве антирекорд по коронавирусу: впервые более 600 новых случаев

Новина українською → Киев, Четверг 22 октября 2020 08:55
В Киеве антирекорд по коронавирусу: впервые более 600 новых случаев Фото: люди в маске (РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Киеве выявили 631 новый случай коронавируса. Это наибольшее число за все время пандемии.

Об этом свидетельствуют данные карты Совета национальной безопасности и обороны.

С начала пандемии в Киеве выявили 32 500 случаев COVID-19. Город является антилидером по числу заражений.

В Киеве антирекорд по коронавирусу: впервые более 600 новых случаевЗа сутки в Киеве умерли 15 человек от коронавируса и 189 человек выздоровели.

Ситуация с коронавирусом в Украине ухудшается. Сегодня суточный прирост случаев впервые превысил 7 тысяч.

Напомним, в Киеве в больницах для пациентов с коронавирусом произошли два самоубийства за неделю. По этому инциденту полиция открыла уголовные производства.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко рассказал, что в некоторых регионах готовятся развернуть мобильные госпитали для пациентов с коронавирусом. При этом в НСЗУ заявляли, что они будут задействованы только в крайнем случае.

Как сообщало РБК-Украина, по состоянию на 21 октября в Киеве и восьми областях больничные койки заполнены более чем на 70%.

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