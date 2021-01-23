У Києві на акції за Навального відбулися сутички

У Києві сталися сутички між поліцією і противниками акції на підтримку російського політика Олексія Навального. Конфлікт стався біля посольства Росії в Україні.

Про це повідомляє кореспондент РБК-Україна.

Відомо, що до посольства підійшли близько двох десятків чоловіків. Вони рвали і підпалювали плакати в підтримку Навального, розвішані біля посольства, і палили фаєра. Під час акції вони поштовхалися з поліцією, яка відгородила посольство РФ.

Нагадаємо, сьогодні в містах Росії почалися акції протесту з вимогою звільнення заарештованого опозиціонера Навального. Опозиціонера відправили в СІЗО після його повернення з Німеччини, де він лікувався після отруєння бойовим отрутою. У причетності до отруєння Навального підозрюють російські спецслужби.

Крім того, як повідомили журналісти Bloomberg, Навальному в Росії загрожує до 10 років позбавлення волі. В його відношенні російська влада зараз розслідує відразу кілька справ.

Відзначимо, сьогодні в багатьох російських містах проходять акції протесту на підтримку затриманого опозиціонера Олексія Навального. Детальніше про ситуацію на акціях - у матеріалі РБК-Україна.