В Киеве на акции за Навального произошли стычки

В Киеве произошли стычки между полицией и противниками акции в поддержку российского политика Алексея Навального. Конфликт произошел возле посольства России в Украине.

Об этом сообщает корреспондент РБК-Украина.

Известно, что к посольству подошли около двух десятков мужчин. Они рвали и поджигали плакаты в поддержку Навального, развешанные возле посольства, и жгли фаера. Во время акции они потолкались с полицией, которая оградила посольство РФ.

Напомним, сегодня в городах России начались акции протеста с требованием освобождения арестованного оппозиционера Навального. Оппозиционера отправили в СИЗО после его возвращения из Германии, где он лечился после отравления боевым ядом. В причастности к отравлению Навального подозревают российские спецслужбы.

Кроме того, как сообщили журналисты Bloomberg, Навальному в России грозит до 10 лет лишения свободы. В его отношении российские власти сейчас расследует сразу несколько дел.

Отметим, сегодня во многих российских городах проходят акции протеста в поддержку задержанного оппозиционера Алексея Навального. Подробнее о ситуации на акциях - в материале РБК-Украина.