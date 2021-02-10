Київ закриває школи, скасовує ярмарки і виводить спецтехніку: ситуація в столиці через негоду

Школи та дитсадки будуть закриті 11-12 лютого

До кінця цього тижня київські школи і дитячі садки не працюватимуть. Таке рішення прийняли в КМДА через прогнозоване погіршення погоди в найближчі два дні.

Навчання 11-12 лютого буде організовано в дистанційному режимі. У Департаменті освіти і науки заявили, що всі педагогічні колективи готові до віддаленого формату роботи.

Керівництво столиці звернулося до керівників приватних компаній і держустанов з проханням поставитися з розумінням до даної ситуації і врахувати відсутність батьків на робочому місці як віддалену роботу.

Через снігопади скасовані ярмарки

Протягом 11 і 12 лютого в Києві очікується сильний сніг і заметіль з поривами вітру 15-20 м/с, ожеледь і снігові замети. З 12 лютого температура повітря суттєво знизиться.

У зв'язку з цим Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА скасував проведення всіх сільськогосподарських ярмарків у столиці до поліпшення погодних умов.

Можливо обмеження роботи метро

Київський метрополітен попереджає про обмеження на вхід на окремих станціях в пікові години.

Згідно з повідомленням метрополітену, обмеження на вхід будуть вводитися для запобігання скупчень пасажирів в вестибюлях.

Варто зазначити, що сьогодні на деяких станціях метро утворилися величезні черги, оскільки через ожеледицю і снігові замети на дорогах багато киян вирішили скористатися громадським транспортом.

Для прибирання снігу задіяли спецтехніку

Дорожні служби столиці продовжують працювати в цілодобовому режимі. Для ліквідації наслідків негоди виведено близько 450 одиниць спецтехніки.

Вночі було вивезено понад 3 тонн снігу, працювали мобільні снігоплавильні комплекси.

Щоб розблокувати машини зі снігових заметів на проїжджій частині, Нацполіція задіяла БТРи і трактори.

Водіїв просять не використовувати власні авто під час снігопаду, а також не залишати машини на узбіччях та на тротуарах.