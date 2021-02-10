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Киев закрывает школы, отменяет ярмарки и выводит спецтехнику: ситуация в столице из-за непогоды

Автор: Анна Березина

Погода в Киеве продолжает ухудшаться. Уже завтра из-за снегопадов в столице закрываются детские сады и школы, отменяются ярмарки, возможно закрытие станций метро.

Подробно об ограничениях в связи с непогодой - в материале РБК-Украина.

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Школы и детсады будут закрыты 11-12 февраля

До конца этой недели киевские школы и детские сады не будут работать. Такое решение приняли в КГГА из-за прогнозируемого ухудшения погоды в ближайшие два дня.

Обучение 11-12 февраля будет организовано в дистанционном режиме. В Департаменте образования и науки заявили, что все педагогические коллективы готовы к удаленному формату работы.

Руководство столицы обратилось к руководителям частных компаний и госучреждений с просьбой отнестись с пониманием к данной ситуации и учесть отсутствие родителей на рабочем месте как удаленную работу.

Из-за снегопадов отменены ярмарки

На протяжении 11 и 12 февраля в Киеве ожидается сильный снег и метель с порывами ветра 15-20 м/с, гололед и снежные заносы. С 12 февраля температура воздуха существенно снизится.

В связи с этим Департамент промышленности и развития предпринимательства КГГА отменил проведение всех сельскохозяйственных ярмарок в столице до улучшения погодных условий.

Возможно ограничение работы метро

Киевский метрополитен предупреждает об ограничениях на вход на отдельных станциях в пиковые часы.

Согласно сообщению метрополитена, ограничения на вход будут вводиться для предотвращения скоплений пассажиров в вестибюлях.

Стоит отметить, что сегодня на некоторых станциях метро образовались огромные очереди, поскольку из-за гололеда и снежных заносов на дорогах многие киевляне решили воспользоваться общественным транспортом.

Для уборки снега задействовали спецтехнику

Дорожные службы столицы продолжают работать в круглосуточном режиме. Для ликвидации последствий непогоды выведено около 450 единиц спецтехники.

Ночью было вывезено более 3 тонн снега, работали мобильные снегоплавильные комплексы.

Чтобы разблокировать машины из снежных заносов на проезжей части, Нацполиция задействовала БТРы и тракторы.

Водителей просят не использовать собственные авто во время снегопада, а также не оставлять машины на обочинах и на тротуарах.

Напомним, из-за снегопада в Киеве 10 февраля введено оперативное положение для общественного транспорта. Транспорт курсирует без соблюдения графика.

Ранее сообщалось, что столичные спасатели на въездах в Киев развернули 8 теплопунктов для водителей. Также на Дарницком и Южном железнодорожных вокзалах установили палатки круглосуточных пунктов обогрева.

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