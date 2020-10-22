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Київ останнім вийде з епідемії коронавірусу в Україні, - Рубан

Автор: Маріанна Присяжнюк, Анастасия Рокитна

У Держспоживслужбі вважають, що Київ може останнім вийти з епідемії коронавірусу. Причина у тому, що він є містом-мегаполісом.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив голова Держспоживслужби Києва Олег Рубан.

За його словами, у місті велика кількість організованих колективів, перехрестя транспортних мереж.

"Місто Київ буде лідером і останнім вийде з епідемії. Робота проводиться і на державному, і на міському рівнях", - сказав він.

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Нагадаємо, в Києві антирекорд по коронавірусу, вперше більше 600 нових випадків.

Зазначимо, в Києві в лікарнях для пацієнтів з коронавірусом відбулися два самогубства за тиждень.

Крім того, напередодні Міносвіти закликало школи перейти на двотижневі канікули з 15 жовтня через складну ситуацію з коронавірусом в Україні.

Крім того, нещодавно Міносвіти оновило вимоги до дистанційного навчання в Україні.

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