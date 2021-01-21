Немає на карті: згорілий будинок у Харкові за документами взагалі не існує

Після пожежі в будинку престарілих в Харкові стало відомо, що він взагалі не існує за документами. Зокрема, його немає на міських планах Харкова.

Про це на екстреному засіданні уряду заявив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, особливий цинізм ситуації полягає в тому, що будинок престарілих "Золотий час" рекламувався на телебаченні та в інтернеті. У зв'язку з цим він запропонував перевірити всі будинки престарілих, які запускають рекламу.

"Треба перевірити їх на предмет наявності дозволів... Чи існують вони взагалі?...Попередньо, ми бачимо, що цей будинок взагалі не існує на планах міста. Тому я пропоную такий комплексний підхід і комплексну перевірку", - заявив Аваков.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що прем'єр-міністр Денис Шмигаль доручив перевірити всі будинки престарілих через пожежу в Харкові.

В результаті трагедії загинули 15 осіб, ще кілька постраждалих перебувають у лікарнях. На завтра в місті оголошено траур. Також стало відомо, що правоохоронні органи відкрили кримінальну справу за порушення правил пожежної безпеки. А Державне бюро розслідувань має намір перевірити харківське управління ДСНС на можливу недбалість при перевірках та інших методах контролю пожежної безпеки.