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Нет на карте: сгоревший дом в Харькове по документам вообще не существует

Новина українською → Харьков, Четверг 21 января 2021 19:04
Нет на карте: сгоревший дом в Харькове по документам вообще не существует Фото: Арсен Аваков (РБК-Украина)
Автор: РБК-Украина

После пожара в доме престарелых в Харькове стало известно, что он вообще не существует по документам. В частности, его нет на городских планах Харькова.

Об этом на экстренном заседании правительства заявил министр внутренних дел Арсен Аваков.

По его словам, особый цинизм ситуации заключается в том, что дом престарелых "Золотое время" рекламировался на телевидении и в интернете. В связи с этим он предложил проверить все дома престарелых, которые запускают рекламу.

"Нужно проверить их на предмет наличия разрешений… Существуют ли они вообще?...Предварительно, мы видим, что этот дом вообще не существует на планах города. Поэтому я предлагаю такой комплексный подход и комплексную проверку", - заявил Аваков.

Напомним, ранее сообщалось, что премьер-министр Денис Шмыгаль поручил проверить все дома престарелых из-за пожара в Харькове.

В результате трагедии погибли 15 человек, еще несколько пострадавших находятся в больницах. На завтра в городе объявлен траур. Также стало известно, что правоохранительные органы открыли уголовное дело за нарушение правил пожарной безопасности. А Государственное бюро расследований намерено проверить харьковское управление ГСЧС на возможную халатность при проверках и других методах контроля пожарной безопасности.

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