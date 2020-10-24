ru ua
News Вибори 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

В Карабасі заявили про 37 загиблих мирних жителів з початку конфлікту

Новость на русском → Нагірний Карабах, Субота 24 жовтня 2020 11:10
В Карабасі заявили про 37 загиблих мирних жителів з початку конфлікту Фото: Артак Бегларян (armenpress.am)
Автор: Игорь Литвиненко

З початку конфлікту в Нагірному Карабасі загинули 37 мирних жителів. Ще як мінімум 118 цивільних отримали поранення.

Про це заявив омбудсмен невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки Артак Бегларян, передає "Sputnik.Armenia".

За його словами, також з початку ескалації були пошкоджені або повністю знищені 10,5 тисяч об'єктів приватної власності, 1,5 тисячі інфраструктурних одиниць, громадські та виробничі об'єкти, а також понад 1,1 тисячі машин.

"Починаючи з 27 вересня у Арцаху (Нагірний Карабах - ред.) загинули як мінімум 37 і були поранені щонайменше 118 мирних жителів", - сказав Бегларян.

Нагадаємо, раніше президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що республіка готова негайно зупинити бойові дії в Нагірному Карабасі, однак для цього Вірменія повинна припинити вогонь.

При цьому прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян повідомляв, що врегулювання конфлікту в Нагірному Карабасі вже неможливо дипломатичним шляхом.

Водночас представники Вірменії та Азербайджану відправилися у США для переговорів з врегулювання конфлікту в Карабаху. Посередником у переговорах виступає президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Жертвы Нагорный Карабах
NEWS
КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков
Инна Собораредактор стрічки новин КПВВ в Золотому та Щасті відкриють 10 листопада, - Резніков
DAILY
Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Битва за Харків: чи завадить коронавірус перемозі Кернеса