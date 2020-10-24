ru ua
News Выборы 2020 Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Карабахе заявили о 37 погибших мирных жителях с начала конфликта

Новина українською → Нагорный Карабах, Суббота 24 октября 2020 11:10
В Карабахе заявили о 37 погибших мирных жителях с начала конфликта Фото: Артак Бегларян (armenpress.am)
Автор: Игорь Литвиненко

С начала конфликта в Нагорном Карабахе погибли 37 мирных жителей. Еще как минимум 118 гражданских получили ранения.

Об этом заявил омбудсмен самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики Артак Бегларян, передает "Sputnik.Armenia".

По его словам, также с начала эскалации были повреждены или полностью уничтожены 10,5 тысяч объектов частной собственности, 1,5 тысячи инфраструктурных единиц, общественные и производственные объекты, а также более 1,1 тысячи машин.

"Начиная с 27 сентября в Арцахе (Нагорный Карабах - ред.) погибли как минимум 37 и были ранены как минимум 118 мирных жителей", - сказал Бегларян.

Напомним, ранее президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что республика готова немедленно остановить боевые действия в Нагорном Карабахе, однако для этого Армения должна прекратить огонь.

При этом премьер-министр Армении Никол Пашинян сообщал, что урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе уже невозможно дипломатическим путем.

В тоже время стороны представители Армении и Азербайджана отправились в США для переговоров по урегулированию конфликта в Карабахе. Посредником в переговорах выступает президент США Дональд Трамп.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Происшествия Жертвы Нагорный Карабах
NEWS
КПВВ в Золотом и Счастье откроют 10 ноября, - Резников
Инна Собораредактор ленты новостей КПВВ в Золотом и Счастье откроют 10 ноября, - Резников
DAILY
Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Битва за Харьков: помешает ли коронавирус победе Кернеса