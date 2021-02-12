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Зміна клімату: які наслідки глобального потепління для України

Новость на русском → Київ, П'ятниця 12 лютого 2021 14:55
Зміна клімату: які наслідки глобального потепління для України Фото: масштабні пожежі в Україні (facebook.com/lugdsns)
Автор: Анастасія Рокитна

Через глобальне потепління в Україні може змінитись клімат. Зокрема, у південних регіонах може бути дуже спекотно, а у західних областях - частіше виникати паводки.

Про це йдеться у матеріалі РБК-Україна "Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ".

Середня температура на планеті зростає, в Україні також - за останні 30 років температура в країні зросла на 1,2 градуса Цельсію.

Експерт з питань клімату Ольга Гусакова в коментарі виданню розповіла, що є небезпека теплових ударів та засух в українських регіонах.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський пояснив виданню, що через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та нестача питної води в центральних та південних регіонах.

Також в країні можуть з'явитись хвороби південних країн - малярія, енцефалітний кліщ.

Нагадаємо, Україна цього тижня потерпає від снігового циклону. Замітає снігом такі міста, як Київ та Львів. Зокрема, у Львівській області випало 90 сантиметрів снігу.

У коментарі РБК-Україна начальник відділу метеопрогнозів Укргідрометцентру Владислав Білик повідомив, що упродовж поточного тижня очікуються різкі зміни погоди. Після потепління в Україну повернуться морози.

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Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ
Анастасія Рокитнаредактор стрічки новин Градус змін: як глобальне потепління впливає на Україну та світ