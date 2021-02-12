Зміна клімату: які наслідки глобального потепління для України

Через глобальне потепління в Україні може змінитись клімат. Зокрема, у південних регіонах може бути дуже спекотно, а у західних областях - частіше виникати паводки.

Середня температура на планеті зростає, в Україні також - за останні 30 років температура в країні зросла на 1,2 градуса Цельсію.

Експерт з питань клімату Ольга Гусакова в коментарі виданню розповіла, що є небезпека теплових ударів та засух в українських регіонах.

Міністр захисту довкілля Роман Абрамовський пояснив виданню, що через підвищення температури є загроза збільшення кількості стихійних лих: повені в Карпатах, перетворення степів південного регіону на пустелі, затоплення прибережних територій та нестача питної води в центральних та південних регіонах.

Також в країні можуть з'явитись хвороби південних країн - малярія, енцефалітний кліщ.