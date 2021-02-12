Изменение климата: какие последствия глобального потепления для Украины

Из-за глобального потепления в Украине может измениться климат. В частности, в южных регионах может быть очень жарко, а в западных областях - чаще возникать паводки.

Средняя температура на планете растет, в Украине тоже - за последние 30 лет температура в стране выросла на 1,2 градуса Цельсия.

Эксперт по вопросам климата Ольга Гусакова в комментарии изданию рассказала, что есть опасность тепловых ударов и засух в украинских регионах.

Министр защиты окружающей среды Роман Абрамовский объяснил изданию, что из-за повышения температуры есть угроза увеличения количества стихийных бедствий: наводнения в Карпатах, преобразование степей южного региона в пустыни, затопление прибрежных территорий и нехватка питьевой воды в центральных и южных регионах.

Также в стране могут появиться болезни южных стран - малярия, энцефалитный клещ.