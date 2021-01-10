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В Індонезії знайшли рештки пасажирів та уламки розбитого літака

Автор: Анастасия Рокитна

В Індонезії знайшли рештки тіл та літака Boeing 737-524, який розбився незабаром після зльоту з Джакарти. Їх знайшла дайверська команда у Яванському морі на глибині 23 метрів.

Про це повідомляє Associated Press.

"Ми отримали звіт від команди водолазів, у якому зазначено, що видимість у воді була прийнятною, що зробило можливим виявлення низки фрагментів літака", - повідомив командувач збройних сил Індонезії Хаді Тьяджанто.

Досі незрозуміло, що стало причиною аварії. Місцеві рибалки, що знаходилися 9 січня на північ від узбережжя Джакарти, повідомили, що чули вибух близько 14:30 за місцевим часом у суботу.

На борту було 62 людини, серед яких сім дітей та троє немовлят. У результаті події ніхто не вижив.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що літак індонезійської авіакомпанії Sriwijaya Air не подавав сигналу тривоги.

Також РБК-Україна писало, що в мережі вже з'явилися фото і відео з можливого місця авіакатастрофи.

До цього велика авіакатастрофа в Індонезії сталася восени 2018 року, коли розбився літак Boeing 737 MAX. Тоді загинули 189 пасажирів і членів екіпажу.

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Новини України авиакатастрофаИндонезия