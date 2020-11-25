Хомчак: за час перемир'я на Донбасі загинули 4 військових

За час перемир'я на Донбасі з липня 2020 року в результаті бойових дій загинули четверо українських військових. На сьогодні триває 122 день режиму припинення вогню.

Про це на зустрічі з представниками ЗМІ заявив головнокомандувач Збройних сил Руслан Хомчак, передає armyinform.com.

За його словами, українська сторона на 99% без необхідності не відкриває вогонь на Донбасі. Однак бойовики не дотримуються перемир'я так, як сили ООС.

Він також нагадав, що вчора в передмісті Авдіївки снайпер обстріляв позиції окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців.

"Поранений військовослужбовець 72-ї бригади, на жаль, у лікарні помер. Це четвертий випадок загибелі за 122 дні, маємо 14 осіб поранених. Звичайно, це багато, якщо гинуть або травмуються люди. Однак якщо брати в порівнянні з минулим періодом, ми не беремо 2014-2015 роки, це, звичайно, мало", - додав Хомчак.

Він також пояснив, чому після снайперського обстрілу українська сторона не відкрила вогонь у відповідь.

"Комбриг прийняв рішення вогонь не відкривати, тому що невідомо, чи вдалося б евакуювати військового", - сказав Хомчак.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Кремль виключає загострення на Донбасі після війни в Карабаху.

Крім того, стало відомо, що в Донецькій області в результаті обстрілу постраждали двоє цивільних.