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У Донецькій області в результаті обстрілу постраждали двоє цивільних, - ОБСЄ

Новость на русском → Олександрівка, Середа 25 листопада 2020 00:38
У Донецькій області в результаті обстрілу постраждали двоє цивільних, - ОБСЄ Фото: ОБСЄ на Донбасі (twitter.com/osce_smm)
Автор: Инна Собора

Спеціальна моніторингова місія (СММ) ОБСЄ зафіксувала травмування двох цивільних в результаті обстрілу бойовиків. Це сталося у населеному пункті Олександрівка, недалеко від Донецька, 12 листопада.

Про це йдеться у звіті СММ ОБСЄ.

Спостерігачі повідомили, що постраждали двоє чоловіків - один у віці приблизно 60-69 років і його онук 20-29 років.

Вибух стався біля будинку, де проживають постраждалі. Вони обидва отримали травми, які пов'язані з втратою слуху.

Медперсонал лікарні в Донецьку повідомив команді Місії, що 13 листопада чоловік (20-29 років) поступив в лікарню з порушенням слуху та підвищеним артеріальним тиском. За їхньою оцінкою, це відбулося в результаті вибуху.

Раніше повідомлялося, що в Горлівці внаслідок випадкового спрацьовування вибухового пристрою в районі шахти загинуло троє чоловіків.

Нагадаємо, за період з 1 січня 2017 по 15 вересня 2020 року Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ підтвердила інформацію про 946 загиблих і постраждалих на Донбасі.

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