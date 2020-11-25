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Хомчак: за время перемирия на Донбассе погибли 4 военных

Автор: РБК-Украина

За время перемирия на Донбассе с июля 2020 года в результате боевых действий погибли четверо украинских военных. На сегодня продолжается 122 день режима прекращения огня.

Об этом на встрече с представителями СМИ заявил главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак, передает armyinform.com.

По его словам, украинская сторона на 99% без необходимости не открывает огонь на Донбассе. Однако боевики не соблюдают перемирие так, как силы ООС.

Он также напомнил, что вчера в пригороде Авдеевки снайпер обстрелял позиции отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев.

"Раненый военнослужащий 72-й бригады, к сожалению, в больнице скончался. Это четвертый случай гибели за 122 дня, имеем 14 человек раненых. Конечно, это много, если погибают или травмируются люди. Однако если брать в сравнении с прошлым периодом, мы не берем 2014-2015 годы, это, конечно, мало", - добавил Хомчак.

Он также объяснил, почему после снайперского обстрела украинская сторона не открыла ответный огонь.

"Комбриг принял решение огонь не открывать, потому что неизвестно, удалось бы ли эвакуировать военного", - сказал Хомчак.

Напомним, ранее сообщалось, что Кремль исключает обострение на Донбассе после войны в Карабахе.

Кроме того, стало известно, что в Донецкой области в результате обстрела пострадали двое гражданских.

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