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У Харкові в районі заводу сталася серйозна пожежа

Автор: Дмитро Левицький

У Харкові сьогодні сталася серйозна пожежа. Очевидці говорять, що горить в районі протезного заводу на Великій Панасівській.

Про це пише місцеве видання 057 з посиланням на коментар ДСНС.

За попередніми даними, пожежа сталася за адресою Велика Панасівська, 106. На місце події вже прибули підрозділи Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Як розповіли в ДСНС, горять склади. Площа пожежі становить близько 700 квадратних метрів. На місці працюють 10 відділень, які займаються ліквідацією пожежі.

Причини виникнення пожежі також поки що невідомі. Про жертв чи постраждалих інформації поки немає.

Нагадаємо, сьогодні в Одесі горіла п'ятиповерхівка. В результаті пожежі загинули дві людини. Займання сталось у трикімнатній квартирі на другому поверсі житлового будинку.

Також РБК-Україна писало про серйозну пожежу в Києві на ДВРЗ. Ввечері вівторка у столиці горів дах триповерхової будівлі.

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Новини України Харківпожежа
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