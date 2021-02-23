У Києві сталася серйозна пожежа: горить будівля на ДВРЗ

У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ. Горить дах будівлі.

Про це повідомила сторінка "Київ Оперативний" в Facebook .

Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку. На місці вже працюють пожежні рятувальники. Сподіваємося, що ніхто не постраждає.

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає.

На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.

На опублікованому відео видно, що пожежа дуже сильна. Весь дах будівлі палає.

Нагадаємо, сьогодні у Техасі стався сильний вибух на залізниці. Вибух стався після зіткнення вантажівки з потягом, який віз нафтопродукти.

Також РБК-Україна писало про пожежу в одноповерховому будинку в Дніпрі. В результаті пожежі загинули 3 людини.

Крім того, нещодавно в Одесі горів пологовий будинок. Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 немовлят.