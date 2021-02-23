ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

У Києві сталася серйозна пожежа: горить будівля на ДВРЗ

Новость на русском → Київ, Вівторок 23 лютого 2021 22:05
У Києві сталася серйозна пожежа: горить будівля на ДВРЗ Фото: пожежа на ДВРЗ (кадр відео)
Автор: Дмитро Левицький

У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ. Горить дах будівлі.

Про це повідомила сторінка "Київ Оперативний" в Facebook.

На опублікованому відео видно, що пожежа дуже сильна. Весь дах будівлі палає.

На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.

Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає.

Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку. На місці вже працюють пожежні рятувальники. Сподіваємося, що ніхто не постраждає.

Posted by Киев Оперативный on Tuesday, February 23, 2021

Нагадаємо, сьогодні у Техасі стався сильний вибух на залізниці. Вибух стався після зіткнення вантажівки з потягом, який віз нафтопродукти.

Також РБК-Україна писало про пожежу в одноповерховому будинку в Дніпрі. В результаті пожежі загинули 3 людини.

Крім того, нещодавно в Одесі горів пологовий будинок. Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 немовлят.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Київ пожежа ДВРЗ
NEWS
Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка
Під Офісом президента сталися сутички на акції через Стерненка
DAILY
Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Ігри на трубі. Чи добудують "Північний потік-2" і чим це загрожує Україні