У Києві сталася серйозна пожежа: горить будівля на ДВРЗ
У Києві сьогодні ввечері сталася серйозна пожежа в районі ДВРЗ. Горить дах будівлі.
Про це повідомила сторінка "Київ Оперативний" в Facebook.
На опублікованому відео видно, що пожежа дуже сильна. Весь дах будівлі палає.
На місце події вже прибули загони Держслужби з надзвичайних ситуацій, які займають гасінням пожежі.
Про жертв чи постраждалих в результаті пожежі на ДВРЗ інформації поки немає.
Серйозна пожежа прямо зараз сталася на ДВРЗ. Палає дах будинку. На місці вже працюють пожежні рятувальники. Сподіваємося, що ніхто не постраждає.Posted by Киев Оперативный on Tuesday, February 23, 2021
Нагадаємо, сьогодні у Техасі стався сильний вибух на залізниці. Вибух стався після зіткнення вантажівки з потягом, який віз нафтопродукти.
Також РБК-Україна писало про пожежу в одноповерховому будинку в Дніпрі. В результаті пожежі загинули 3 людини.
Крім того, нещодавно в Одесі горів пологовий будинок. Рятувальники евакуювали 74 людини, з яких 16 немовлят.