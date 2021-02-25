В Харькове в районе завода произошел серьезный пожар

В Харькове сегодня произошел серьезный пожар. Очевидцы говорят, что горит в районе протезного завода на Большой Панасовской.

Об этом пишет местное издание 057 со ссылкой на комментарий ДСНС.

Причины возникновения пожара пока неизвестны. О жертвах или пострадавших информации пока нет.

Как рассказали в ГСЧС, горят склады. Площадь пожара составляет около 700 квадратных метров. На месте работают 10 отделений, которые занимаются ликвидацией пожара.

По предварительным данным, пожар произошел по адресу Большая Панасовская, 106. На место происшествия уже прибыли подразделения Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Напомним, сегодня в Одессе горела пятиэтажка. В результате пожара погибли два человека. Возгорание произошло в трехкомнатной квартире на втором этаже жилого дома.

Также РБК-Украина писало о серьезном пожаре в Киеве на ДВРЗ. Вечером вторника в столице горела крыша трехэтажного здания.