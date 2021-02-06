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У французькому Бордо прогримів вибух у житловому будинку, очепили квартал

Новость на русском → Бордо, Субота 06 лютого 2021 11:21
У французькому Бордо прогримів вибух у житловому будинку, очепили квартал Фото: вибух у Бордо (twitter.com/Nicolaplume)
Автор: Анастасія Рокитна

Сьогодні у французькому місті Бордо прогримів вибух. За попередніми даними, він стався в одному з верхніх поверхів житлового будинку.

Про це повідомляє BFMTV.

Вибух стався на одному з верхніх поверхів будинку, розташованого в кварталі Шартон, недалеко від площі Пікар.

На місце події прибули пожежні і міська поліція. Квартал очеплений. Причини вибуху поки невідомі.

Зазначимо, минулого року після повідомлення про бомбу евакуювали всіх відвідувачів Ейфелевої вежі в Парижі. Поліція отримала анонімний дзвінок про бомбу в самій вежі, на час перевірки навколо неї встановили периметр безпеки.

Нагадаємо, у німецькому Меммінгені стався вибух в офісі Червоного Хреста. В результаті інциденту постраждали п'ятеро осіб.

Також раніше РБК-Україна писало, що на Кіпрі стався вибух у центрі COVID-вакцинації.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху попередив про можливий черговий вибуху в Бейруті.

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