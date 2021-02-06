Во французском Бордо прогремел взрыв в жилом доме, оцеплен квартал

Сегодня во французском городе Бордо прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в одном из верхних этажей жилого здания.

Об этом сообщает BFMTV.

Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.

На место происшествия прибыли пожарные и городская полиция. Квартал оцеплен. Причины взрыва поки неизвестны.

Отметим, в прошлом году после сообщения о бомбе эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни в Париже. Полиция получила анонимный звонок о бомбе в самой башни, на время проверки вокруг нее установили периметр безопасности.

Напомним, в немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Креста. В результате инцидента пострадали пять человек.

Также ранее РБК-Украина писало, что на Кипре произошел взрыв в центре COVID-вакцинации.

Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможном очередном взрыве в Бейруте.