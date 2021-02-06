Во французском Бордо прогремел взрыв в жилом доме, оцеплен квартал
Сегодня во французском городе Бордо прогремел взрыв. По предварительным данным, он произошел в одном из верхних этажей жилого здания.
Об этом сообщает BFMTV.
Взрыв произошел на одном из верхних этажей здания, расположенного в квартале Шартон, недалеко от площади Пикар.
На место происшествия прибыли пожарные и городская полиция. Квартал оцеплен. Причины взрыва поки неизвестны.
Отметим, в прошлом году после сообщения о бомбе эвакуировали всех посетителей Эйфелевой башни в Париже. Полиция получила анонимный звонок о бомбе в самой башни, на время проверки вокруг нее установили периметр безопасности.
Напомним, в немецком Меммингене произошел взрыв в офисе Красного Креста. В результате инцидента пострадали пять человек.
Также ранее РБК-Украина писало, что на Кипре произошел взрыв в центре COVID-вакцинации.
Напомним, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху предупредил о возможном очередном взрыве в Бейруте.