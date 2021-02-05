У Німеччині стався вибух в офісі Червоного Хреста, є постраждалі

В німецькому Меммінгені стався вибух в офісі Червоного Хреста. В результаті інциденту постраждали п'ятеро осіб.

Про це пише Augsburger Allgemeine.

Повідомляється, що вибух стався рано вранці в офісі Червоного Хреста на Донауштрассе. Більшість постраждалих отримали легкі ушкодження, їх доставили в лікарню. За даними рятувальників, причиною вибуху стало пошкодження газової труби, яку прокладено під землею.

У результаті вибуху пошкоджено складське приміщення Червоного Хреста. У момент інциденту там перебували кілька людей. Поліція евакуювала всі будинки в радіусі 500 метрів.

Начальник міської пожежної охорони Рафаель Ніггль вже заявив, що ризику повторного вибуху більше немає. Евакуйованим мешканцям дозволили повернутися до своїх квартир і знову користуватися електрикою і опаленням.

Між тим пошук витоку в газовій магістралі триває. До тих пір вулиця Донауштрассе буде перекрита.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Кіпрі стався вибух у центрі COVID-вакцинації.

До цього повідомлялося про вибух у центрі Мадрида, в результаті інциденту були жертви.