У Франції чоловік напав з ножем на поліцейських

У Франції здійснили ще один напад на людей. В Авіньйоні невідомий напав з ножем на поліцейських.
Про це повідомляє Europe 1.
Наразі правоохоронці розслідують цей інцидент.
Зазначимо, сьогодні в Ніцці невідомий напав на людей. В результаті - троє жертв. Двох осіб вбили прямо в церкві. У Францій створено при МВС кризовий штаб.
Нагадаємо, мер Ніцци розпорядився закрити всі храми в місті після нападу з ножем на прихожан церкви.
Він вважає напад з ножем біля церкви терористичним актом.
До цього президент Франції Еммануель Макрон заявив, що ісламісти не будуть спати спокійно у Франції.
У Франції правоохоронці затримали 11 осіб, підозрюваних у причетності до вбивства вчителя історії, який показав дітям карикатури на пророка Мухаммеда від журналу Charlie Hebdo. Макрон назвав подію "ісламським терактом".