Евакуація військових і ракетно-артилерійські удари: ситуація в Карабасі загострюється

Азербайджан і Вірменія продовжують вести бої в Нагірному Карабасі. Минулої ночі ситуація була напруженою.

Про це повідомляє APA.

Повідомляється, що на окремих ділянках фронту тривали перестрілки, артилерійські бої, ракетно-артилерійські удари по мирних населених пунктах.

У Міноборони Вірменії заявили, що повністю контролюють оперативно-тактичну ситуацію.

У той же час, азербайджанська сторона заявила, що один з підрозділів Вірменії, який знаходиться в Ханкенді, був змушений евакуюватися.

Азербайджан заявив про знищення штабу 5-го гірськострілецького полку Вірменії. Важко поранений начальник штабу 10-ї гірськострілецької дивізії полковник Самвел Григорян, загинули начальник артилерії полку підполковник Арман Дермеян і велика кількість військовослужбовців, повідомляє Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що рішення про припинення вогню в Нагірному Карабасі не може бути досягнуто в односторонньому порядку.

Також у Вірменії висунули свою умову для перемир'я з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає припинення участі в конфлікті Туреччини