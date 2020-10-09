ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Евакуація військових і ракетно-артилерійські удари: ситуація в Карабасі загострюється

Новость на русском → Нагірний Карабах, П'ятниця 09 жовтня 2020 09:26
Евакуація військових і ракетно-артилерійські удари: ситуація в Карабасі загострюється Фото: ситуація в Нагірному Карабасі (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан і Вірменія продовжують вести бої в Нагірному Карабасі. Минулої ночі ситуація була напруженою.

Про це повідомляє APA.

Повідомляється, що на окремих ділянках фронту тривали перестрілки, артилерійські бої, ракетно-артилерійські удари по мирних населених пунктах.

У Міноборони Вірменії заявили, що повністю контролюють оперативно-тактичну ситуацію.

У той же час, азербайджанська сторона заявила, що один з підрозділів Вірменії, який знаходиться в Ханкенді, був змушений евакуюватися.

Азербайджан заявив про знищення штабу 5-го гірськострілецького полку Вірменії. Важко поранений начальник штабу 10-ї гірськострілецької дивізії полковник Самвел Григорян, загинули начальник артилерії полку підполковник Арман Дермеян і велика кількість військовослужбовців, повідомляє Міноборони Вірменії.

Нагадаємо, президент Азербайджану Ільхам Алієв заявив, що рішення про припинення вогню в Нагірному Карабасі не може бути досягнуто в односторонньому порядку.

Також у Вірменії висунули свою умову для перемир'я з Азербайджаном в Нагірному Карабасі. Єреван вимагає припинення участі в конфлікті Туреччини

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Надзвичайні події Армения Азербайджан
NEWS
Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу
Инна Собораредактор стрічки новин Трамп може повернутися до публічних заходів в суботу
DAILY
Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Олексій Чернишов: Наразі немає підстав для підвищення комунальних тарифів