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Эвакуация военных и ракетно-артиллерийские удары: ситуация в Карабахе обостряется

Новина українською → Нагорный Карабах, Пятница 09 октября 2020 09:26
Эвакуация военных и ракетно-артиллерийские удары: ситуация в Карабахе обостряется Фото: ситуация в Нагорном Карабахе (facebook.nkrmil)
Автор: Анастасия Рокитна

Азербайджан и Армения продолжают вести бои в Нагорном Карабахе. Прошлой ночью ситуация была напряженной.

Об этом сообщает APA.

Сообщается, что на отдельных участках фронта продолжались перестрелки, артиллерийские бои, ракетно-артиллерийские удары по мирным населенным пунктам.

В Минобороны Армении заявили, что полностью контролируют оперативно-тактическую ситуацию.

В то же время, азербайджанская сторона заявила, что одно из подразделений Армении, которое находится в Ханкенди, было вынуждено эвакуироваться.

Азербайджан заявил об уничтожении штаба 5-го горнострелкового полка Армении. Тяжело ранен начальник штаба 10-й горнострелковой дивизии полковник Самвел Григорян, погибли начальник артиллерии полка подполковник Арман Дермеян и большое число военнослужащих, сообщает Минобороны Армении.

Напомним, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что решение о прекращении огня в Нагорном Карабахе не может быть достигнуто в одностороннем порядке.

Также в Армении выдвинули свое условие для перемирия с Азербайджаном в Нагорном Карабахе. Ереван требует прекращения участия в конфликте Турции

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