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"Це мій наказ": Пашинян звернувся до військових на тлі ситуації у Вірменії

Автор: Анастасія Рокитна

Прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашинян в ході мітингу своїх прихильників віддав наказ солдатам, офіцерам і генералам Збройних сил. Він наказав військовим "займатися своєю справою".

Про це повідомляє агентство "Новини Вірменії".

За його словами, ніхто не може наважитися порушити його наказ.

"В якості обраного народом представника Вірменії, прем'єр-міністра Вірменії мій наказ всім солдатам, офіцерам, генералам ВС: панове, займайтеся своєю справою, охороною кордонів та територіальної цілісності Вірменії", - заявив він.

Зазначимо, Генштаб ЗС Вірменії зажадав відставки уряду і прем'єр-міністра Нікола Пашиняна, звинувативши його в невмінні приймати адекватні рішення в даній кризовій і критичній для вірменського народу ситуації.

Після цього Пашинян заявив, що прийняв рішення звільнити голову Генштабу Оніка Гаспаряна. Він заявив, що назве причину такого кроку з боку Генштабу на Площі Республіки, куди запросив сьогодні своїх прихильників.

Нагадаємо, у Вірменії посилюються протести, над Єреваном пролетіла військова авіація.

Зазначимо, сьогодні високопоставлені офіцери армії Вірменії зажадали відставки Пашиняна, після чого той заявив про спробу військового перевороту.

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Новини України Нікол ПашинянАрмения
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