Двоє українців загинули через аварію суховантажу Arvin. МЗС підтвердив

В результаті аварії суховантажного судна Arvin біля берегів Туреччини загинули мінімум двоє українців. Пошуково-рятувальні роботи тривають.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Міністерства закордонних справ.
Наразі шукають ще трьох українців, п'ятьох громадян України вже виписали з лікарні.
"В ході проведення пошуково-рятувальних робіт всього знайшли тіла 3 членів екіпажу (з них 2 громадянина України)", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, поблизу берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, до екіпажу якого входили громадяни України. Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.
Станом на зараз, вдалося врятувати п'ятьох українських моряків. Посольство України в Туреччині опублікувало список врятованих українців.
Також Міністерстві до цього підтвердили, що на борту було 10 українців. У ЗМІ писали, що окрім них, на судні були двоє громадян Росії.