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Двоє українців загинули через аварію суховантажу Arvin. МЗС підтвердив

Автор: Анастасия Рокитна

В результаті аварії суховантажного судна Arvin біля берегів Туреччини загинули мінімум двоє українців. Пошуково-рятувальні роботи тривають.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій, посилаючись на дані Міністерства закордонних справ.

Наразі шукають ще трьох українців, п'ятьох громадян України вже виписали з лікарні.

"В ході проведення пошуково-рятувальних робіт всього знайшли тіла 3 членів екіпажу (з них 2 громадянина України)", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, поблизу берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, до екіпажу якого входили громадяни України. Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Станом на зараз, вдалося врятувати п'ятьох українських моряків. Посольство України в Туреччині опублікувало список врятованих українців.

Також Міністерстві до цього підтвердили, що на борту було 10 українців. У ЗМІ писали, що окрім них, на судні були двоє громадян Росії.

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