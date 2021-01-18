Аварія суховантажу в Туреччині: загинули двоє українців

Двоє загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin поблизу турецької провінції Бартин виявилися українцями. Ще трьох моряків, які через аварію опинилися у воді, шукають.

Про це повідомив керівник консульського відділу посольства України в Туреччині Андрій Білик, передає "Укрінформ".

За словами Білика, після опізнання тіл, які сьогодні дістали з води, було підтверджено смерть двох громадян України. Їх імена не розголошуються.

"Відбулося опізнання, підтверджено смерть двох громадян України. Пошуково-рятувальна операція не припинялася, вона триватиме і завтра. Безвісти зниклими числяться три особи, яких активно шукають", - сказав він.

Нагадаємо, вчора поблизу берегів Туреччини затонув суховантаж Arvin, до екіпажу якого входили громадяни України. Власником затонулого суховантажного судна є українська компанія Arvin Shipping LTD.

Як писало РБК-Україна, після аварії суховантажу вдалося врятувати п'ятьох українських моряків. Посольство України в Туреччині опублікувало список врятованих українців.

Сьогодні вдень з моря дістали тіла трьох загиблих в результаті аварії суховантажу Arvin моряків. Їх ще потрібно було опізнати.