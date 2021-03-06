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ДТП з українцями в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35

Автор: Ігор Литвиненко

Кількість постраждалих в результаті дорожно-транспортної пригоди за участю українського автобуса у Польщі зросла. За даними Міністерства закордонних справ, постраждали 35 осіб, ще 6 загинули.

Про це повідомив речник МЗС України Олег Ніколенко в Twitter.

"ДТП в Польщі: кількість постраждалих зросла до 35 українців. Усім надається необхідна медична та консульська допомога. Вдячні польській стороні за оперативну реакцію", - повідомили в МЗС.

Нагадаємо, аварія за участю українського автобуса рейсу Познань-Херсон сталася поблизу міста Кашице 6 березня. Спочатку в МЗС повідомляли про шість загиблих і 15 постраждалих українців. За даними місцевих ЗМІ, автобус впав у канаву. У салоні перебували 57 осіб, всі українці.

Раніше РБК-Україна писало, що в кінці лютого на сході Польщі в місті Люблін сталося ДТП в якому загинули двоє українців.

Також повідомлялося, що в лютому в Єгипті у ДТП потрапив автобус з українцями. В результаті аварії троє українців отримали різні травми.

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