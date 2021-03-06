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ДТП с украинцами в Польше: количество пострадавших выросло до 35

Автор: Игорь Литвиненко

Количество пострадавших в результате дорожно-транспортного происшествия с участием украинского автобуса в Польше возросло. По данным Министерства иностранных дел, пострадали 35 человек, еще 6 погибли.

Об этом сообщил спикер МИД Украины Олег Николенко в Twitter.

"ДТП в Польше: число пострадавших возросло до 35 украинцев. Всем оказывается необходимая медицинская и консульская помощь. Благодарны польской стороне за оперативную реакцию", - сообщили в МИД.

Напомним, авария с участием украинского автобуса рейса Познань-Херсон произошла вблизи города Кашице 6 марта. Изначально в МИД сообщали о шести погибших и 15 пострадавших украинцах. По данным местных СМИ, автобус упал в канаву. В салоне находились 57 человек, все украинцы.

Ранее РБК-Украина писало, что в конце февраля на востоке Польше в городе Люблин произошло ДТП в котором погибли двое украинцев.

Также сообщалось, что в феврале в Египте в ДТП попал автобус с украинцами. В результате аварии трое украинцев получили различные травмы.

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